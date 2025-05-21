Стало известно о ситуации под Купянском

Ганчев: ВС России держат под контролем артерии снабжения ВСУ под Купянском
Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев рассказал, что ВС России держат под огневым контролем артерии снабжения ВСУ под Купянском.
«... наши войска приближаются к северу Купянска,... основные артерии снабжения и ротации вооружённых формирований Украины уже находятся под нашим огневым контролем», — передаёт его слова РИА Новости.
Ганчев добавил, что обстановка на территории Харьковской области остаётся достаточно сложной, каких-то серьёзных изменений по линии фронта сейчас не наблюдается.
«Поступают сведения о том, что наши войска продвигаются со стороны Двуречной, уже Минобороны объявило об освобождении посёлка Дорошовка. Видно, что всё-таки фронт достаточно динамичен, несмотря на то что общая линия фронта пока ещё неизменна», — сказал он.
Также Ганчев заявлял, что освобождение Каменки расширяет плацдарм на правом берегу Оскола.
Днём ранее один человек погиб при атаке ВСУ на скорую помощь в Харьковской области.