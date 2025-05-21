Стало известно о ситуации под Купянском

Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев рассказал, что ВС России держат под огневым контролем артерии снабжения ВСУ под Купянском.

«... наши войска приближаются к северу Купянска,... основные артерии снабжения и ротации вооружённых формирований Украины уже находятся под нашим огневым контролем», — передаёт его слова РИА Новости.

Ганчев добавил, что обстановка на территории Харьковской области остаётся достаточно сложной, каких-то серьёзных изменений по линии фронта сейчас не наблюдается.

«Поступают сведения о том, что наши войска продвигаются со стороны Двуречной, уже Минобороны объявило об освобождении посёлка Дорошовка. Видно, что всё-таки фронт достаточно динамичен, несмотря на то что общая линия фронта пока ещё неизменна», — сказал он.

Также Ганчев заявлял, что освобождение Каменки расширяет плацдарм на правом берегу Оскола.

Днём ранее один человек погиб при атаке ВСУ на скорую помощь в Харьковской области.