Компания Nissan может закрыть свои заводы в Японии из-за финансовых проблем

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<p>В&nbsp;рамках крупной программы по&nbsp;сокращению расходов автопроизводитель <strong>Nissan</strong> рассматривает возможность закрытия ряда своих заводов как в&nbsp;Японии, так и&nbsp;за&nbsp;её пределами. Под потенциальным закрытием оказался завод <strong>в&nbsp;Оппам</strong>е, который начал работу в&nbsp;1961 году и&nbsp;сыграл заметную роль в&nbsp;развитии марки. Производственные мощности предприятия позволяют выпускать до&nbsp;240 тысяч автомобилей в&nbsp;год, а&nbsp;численность сотрудников достигает примерно 3900 человек.</p><p>Под сомнением также дальнейшая судьба завода в&nbsp;Сёнане, который принадлежит компании <strong>Nissan Shatai</strong>, половина акций которой находится у&nbsp;<strong>Nissan</strong>. Здесь ежегодно выпускается до&nbsp;150 тысяч машин, а&nbsp;число работников составляет около 1200 человек.</p><p>Если указанные планы будут реализованы, в&nbsp;Японии у&nbsp;<strong>Nissan </strong>останется только три сборочных предприятия, отмечает портал <a href="https://tarantas.news/posts/id57369-nissan-gotovitsja-k-masshtabnoj-restrukturizatsii-pod-ugrozoj-zavody-v-japonii-i-za-rubezhom" target="_blank" rel="noopener">Tarantas.news</a>. Кроме того, рассматривается вариант закрытия производств в&nbsp;Индии, Аргентине и&nbsp;Южной Африке, а&nbsp;также сокращение количества заводов в&nbsp;Мексике.</p><p>Согласно озвученному плану реструктуризации, компания намерена сократить численность персонала на&nbsp;15% и&nbsp;уменьшить <strong>число производственных объектов по&nbsp;всему миру с&nbsp;17 до&nbsp;10</strong>. Эти шаги связаны с&nbsp;падением объёмов продаж: в&nbsp;2024 финансовом году было реализовано 3,3&nbsp;миллиона автомобилей&nbsp;&mdash; на&nbsp;42% меньше по&nbsp;сравнению с&nbsp;результатами 2017 года.</p><p>При этом в&nbsp;самой компании подчёркивают, что окончательные решения о&nbsp;закрытии предприятий пока не&nbsp;приняты, несмотря на&nbsp;появившиеся в&nbsp;СМИ сообщения.</p>

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