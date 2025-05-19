Компания Nissan может закрыть свои заводы в Японии из-за финансовых проблем

<p>В рамках крупной программы по сокращению расходов автопроизводитель <strong>Nissan</strong> рассматривает возможность закрытия ряда своих заводов как в Японии, так и за её пределами. Под потенциальным закрытием оказался завод <strong>в Оппам</strong>е, который начал работу в 1961 году и сыграл заметную роль в развитии марки. Производственные мощности предприятия позволяют выпускать до 240 тысяч автомобилей в год, а численность сотрудников достигает примерно 3900 человек.</p><p>Под сомнением также дальнейшая судьба завода в Сёнане, который принадлежит компании <strong>Nissan Shatai</strong>, половина акций которой находится у <strong>Nissan</strong>. Здесь ежегодно выпускается до 150 тысяч машин, а число работников составляет около 1200 человек.</p><p>Если указанные планы будут реализованы, в Японии у <strong>Nissan </strong>останется только три сборочных предприятия, отмечает портал <a href="https://tarantas.news/posts/id57369-nissan-gotovitsja-k-masshtabnoj-restrukturizatsii-pod-ugrozoj-zavody-v-japonii-i-za-rubezhom" target="_blank" rel="noopener">Tarantas.news</a>. Кроме того, рассматривается вариант закрытия производств в Индии, Аргентине и Южной Африке, а также сокращение количества заводов в Мексике.</p><p>Согласно озвученному плану реструктуризации, компания намерена сократить численность персонала на 15% и уменьшить <strong>число производственных объектов по всему миру с 17 до 10</strong>. Эти шаги связаны с падением объёмов продаж: в 2024 финансовом году было реализовано 3,3 миллиона автомобилей — на 42% меньше по сравнению с результатами 2017 года.</p><p>При этом в самой компании подчёркивают, что окончательные решения о закрытии предприятий пока не приняты, несмотря на появившиеся в СМИ сообщения.</p>