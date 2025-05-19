СМИ: Путин уверен в прорыве ВС РФ к концу 2025 года

Президент РФ Владимир Путин уверен, что российские войска смогут совершить новый прорыв к концу 2025 года и взять под полный контроль ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с позицией российского лидера.

Президент РФ Владимир Путин считает, что «у него на руках хорошие карты» перед телефонным разговором с главой США Дональдом Трампом. Разговор Путина и Трампа запланирован на 19 мая. Европейские лидеры, в свою очередь, пытаются предостеречь президента США от поспешного заключения сделки.

Как отмечает Bloomberg, позиция Путина означает, что он вряд ли пойдет на какие-либо существенные уступки Трампу во время телефонного разговора. При этом европейские чиновники обеспокоены, что Трамп может попытаться навязать урегулирование «несмотря ни на что».

Среди политиков растет ощущение, что усилия США по навязыванию прекращения огня достигают кульминации. Официальные лица в Европе не уверены, усилит ли Трамп давление на Россию или просто перейдет к следующему вызову, если его план потерпит неудачу. Трамп пообещал проинформировать Владимира Зеленского и некоторых союзников по НАТО, как только он закончит разговор с Путиным.

Макрон обратился к Путину перед переговорами с Трампом

Как заявили Bloomberg два источника, близких к Кремлю, Путин готов к затяжному конфликту, если это будет необходимо для достижения его целей, и с оптимизмом смотрит на перспективу дальнейших санкций США.

Эксперты, опрошенные агентством, считают, что в то же время Путин не хочет провала переговоров. По мнению собеседников Bloomberg, он заинтересован в том, чтобы переговоры продолжались параллельно с боевыми действиями.

По словам высокопоставленного европейского чиновника, 16 мая во время телефонного разговора канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Британии Кир Стармер попытались дать понять Трампу, что Путин «водит его за нос». Они рассчитывают, что Трамп испугается «выглядеть неудачником», если навяжет Украине плохую сделку.

Собеседник Bloomberg добавил, что Зеленский также участвовал в телефонном разговоре с Трампом, но он выглядел «подавленным и измученным» событиями прошлой недели.