Украина за ночь выпустила по России свыше трех десятков беспилотников

В ночь на понедельник, 19 мая, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по России свыше трех десятков беспилотников. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

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По информации ведомства, всего за ночь средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 35 летательных аппаратов. Больше всего беспилотников — 26 — сбили над Крымом.

Подсчитано число запущенных по территории России беспилотников ВСУ

Еще восемь украинских беспилотников сбили над Брянской областью, один — над Белгородской областью. Других данных о ситуации в ведомстве не привели.

Днем ранее, 18 мая, в небе над Белгородской областью уничтожили четыре украинских беспилотника. За ночь того же дня сообщалось о перехвате над регионом 14 летательных аппаратов.