«Ростех» обнаружил уязвимости в защите танка Leopard 2

Специалисты Ростеха после изучения выявили у подбитого в зоне СВО немецкого танка Leopard 2 уязвимости в защите. Они связаны с толщиной брони и внутренней компоновкой, рассказали в госкорпорации.

Ранее экспертам Ростеха был передан трофейный Leopard 2A6 для оценки его реальных военно-технических характеристик.

"У танка Leopard 2, изученного нашими специалистами, выявлены уязвимости в защите. Они связаны как с толщиной и составом брони, так и с внутренней компоновкой боевой машины", - сказали в Ростехе.

"Живучесть танка может быть недостаточной в условиях современной войны - например, при атаке с разных ракурсов дронов с кумулятивной боевой частью и современных ПТРК. Можно сделать вывод, что защита Leopard 2 ориентирована на классические противотанковые факторы, характерные для прошлых десятилетий, и не вполне соответствует требованиям сегодняшнего дня", - отметили в госкорпорации.