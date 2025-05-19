Увольнение командира батальона 47-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины «Магура» Александра Ширшина вызвало волну негодования среди украинцев на фоне отсутствия такой возможности у мобилизованных. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

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«Больше всего украинцев волнует, почему майор ВСУ может во время военного положения уволиться из армии, а насильно мобилизованный «таксист» с множеством хронических заболеваний — нет», — отметил он.

На этой неделе командир «Магуры» заявил, что подал в отставку из-за «тупых задач», которые ставит командование. По его словам, «более дебильных задач, чем на текущем направлении», он еще не получал.

ТАСС: украинцы негодуют из-за двойных стандартов при увольнении из ВСУ

Ширшин также пожаловался, что украинские генералы заигрались, что привело к большим потерям среди личного состава. Комбат подчеркнул, что политические игры и оценка реального положения дел «не соответствуют ни действительности, ни возможностям». При этом военный не уточнил, на каком направлении находился.

Ранее в ВСУ пожаловались, что предоставленные НАТО патроны не подходят к их пулеметам.