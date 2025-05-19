В Австралии заявили об отправке списанных танков Abrams Украине

Списанные танки M1A1 Abrams, обещанные Австралией Киеву, отправлены и находятся в пути на Украину. Об этом заявил австралийский премьер-министр Энтони Альбанезе в ходе онлайн-брифинга, пишет ТАСС.

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Он указал, что M1A1 Abrams уже скоро прибудут на Украину, и пообещал продолжить оказывать военную поддержку Киеву.

«Мы также готовы рассмотреть любое предложение "коалиции желающих" о направлении миротворческого контингента на Украину после того, как там будет установлен мир», — отметил премьер-министр.

Кроме того, Альбанезе напомнил, что Австралия ввела «свыше 1 400 санкций против российских граждан и организаций». Страна «продолжает изучать, что можно еще сделать, чтобы оказать давление на Россию», резюмировал политик.

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Однако в конце апреля этого года СМИ сообщили, что Австралия не сможет передать Украине списанные танки M1A1 Abrams из-за отсутствия разрешения со стороны США. В австралийском Минобороны также указали на опасения, связанные с вероятностью скорого заключения мирного соглашения между Россией и Украиной.

В феврале стало известно, что Австралия вводит новые пакет санкций в отношении россиян и российских организаций.