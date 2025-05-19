ВСУ совершили попытки атаковать Крым

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь с 18 на 19 мая совершают попытки атаковать полуостров Крым при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Российская армия уничтожает дроны силами противовоздушной обороны (ПВО), об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ»).

Уточняется, что попытки ударов по территории российского региона начались после полуночи. Массированная атака беспилотниками затронула несколько районов на севере полуострова, в частности, дроны направлялись в сторону Джанкоя.

«Немало дронов уже сбиты нашими силами ПВО», — говорится в сообщении.