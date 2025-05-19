Украина и Rheinmetall построят завод для 150 тысяч снарядов в год

Немецкий оружейный гигант Rheinmetall и украинский "Укроборонпром" подписали меморандум о создании третьего совместного предприятия для выпуска 155-мм артиллерийских снарядов. Производство мощностью 150 тыс. единиц в год планируют запустить к 2026 году, пишут "Известия".

"Для Rheinmetall это выгодный бизнес: рост продаж концерна в первом квартале 2025 года составил 46%, а акции выросли на 1500% с начала СВО", — отмечают эксперты.

Новый завод разместят рядом с ремонтной площадкой германской бронетехники, работающей на Украине с 2024 года. Ранее Rheinmetall начал строить заводы по сборке БМП Lynx KF41 и систем ПВО Skyranger. 29 апреля агентство Bloomberg писало, что Rheinmetall резко увеличил продажи в связи с взятым европейскими государствами курсом на наращивание военно-промышленного комплекса.

Сообщается, что только в первом квартале продажи компании выросли на 73% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Основным фактором роста продаж стало увеличение заказов на бронированные грузовики и оружие. Сообщается, что продажи превысили прогнозы в €1,95 млрд и составили €2,31 млрд. При этом операционная маржа компании составила 8,7%.