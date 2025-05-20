Израиль устроил налет на Газу

Ночью 20 мая израильская армия (ЦАХАЛ) устроила налет на сектор Газа.

В результате бомбардировки погибло по меньшей мере 43 человека.

«Медицинские источники сообщают, что в результате израильских атак, произошедших с полуночи, в секторе Газа погибли по меньшей мере 43 человека», - отметил телеканал Al Jazeera.

Уточняется, что удары пришлись по школам, больницам и убежищам в Газе.

Ранее "Свободная Пресса" сообщала новость о том, что поток гуманитарной помощи в сектор Газа будет возобновлен. Он был прерван после начала очередной военной операции Израиля против ХАМАС.