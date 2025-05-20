Израиль устроил налет на Газу: погибли не менее 43 палестинцев

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Ночью 20 мая израильская армия (ЦАХАЛ) устроила налет на сектор Газа.

Израиль устроил налет на Газу
© globallookpress.com

В результате бомбардировки погибло по меньшей мере 43 человека.

«Медицинские источники сообщают, что в результате израильских атак, произошедших с полуночи, в секторе Газа погибли по меньшей мере 43 человека», - отметил телеканал Al Jazeera.

Уточняется, что удары пришлись по школам, больницам и убежищам в Газе.

Ранее "Свободная Пресса" сообщала новость о том, что поток гуманитарной помощи в сектор Газа будет возобновлен. Он был прерван после начала очередной военной операции Израиля против ХАМАС.

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