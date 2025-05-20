Израиль устроил налет на Газу: погибли не менее 43 палестинцев
Ночью 20 мая израильская армия (ЦАХАЛ) устроила налет на сектор Газа.
В результате бомбардировки погибло по меньшей мере 43 человека.
«Медицинские источники сообщают, что в результате израильских атак, произошедших с полуночи, в секторе Газа погибли по меньшей мере 43 человека», - отметил телеканал Al Jazeera.
Уточняется, что удары пришлись по школам, больницам и убежищам в Газе.
Ранее "Свободная Пресса" сообщала новость о том, что поток гуманитарной помощи в сектор Газа будет возобновлен. Он был прерван после начала очередной военной операции Израиля против ХАМАС.