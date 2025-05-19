Белоусов поздравил мотострелков с освобождением Богатыря в ДНР

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил личный состав 36-й отдельной гвардейской Лозовской Краснознаменной мотострелковой бригады с освобождением населенного пункта Богатырь в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщается в телеграмме главы российского оборонного ведомства, опубликованной Минобороны.

© ТК «Звезда»

По словам министра, соединение уверенно продвигается на шахтерском направлении, в результате противник несет ощутимые потери. Белоусов отметил мужество и героизм военнослужащих бригады: за освобождение семи населенных пунктов государственными наградами были отмечены более 3 800 человек, двое из них удостоены звания Героя России.

Глава Минобороны поблагодарил военнослужащих за верность присяге и выразил уверенность в том, что они продолжат с честью выполнять боевые задачи и обеспечивать защиту национальных интересов.

Об освобождении Богатыря Минобороны сообщило накануне, 18 мая. Село взяли под контроль бойцы группировки войск «Восток».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.