Минобороны Белоруссии раскрыло итоги визита Белоусова в Минск

Российское и белорусское оборонные ведомства в ходе переговоров в Минске скорректировали параметры предстоящих в сентябре учений «Запад-2025», рассказал начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны Белоруссии Валерий Ревенко. Об этом пишет РИА Новости.

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Министр обороны России Андрей Белоусов в пятницу, 16 мая, посетил Минск с рабочим визитом. Он встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, а затем провел переговоры с белорусским коллегой Виктором Хрениным. Министры также посетили мемориальный комплекс «Хатынь» под Минском.

Кроме того, заметил Ревенко, стороны провели ревизию договоренностей военного и военно-технического сотрудничества между двумя государствами, скорректировали мероприятия по реализации гарантий безопасности и развитию региональной группировки войск.

Ранее Виктор Хренин сообщил, что обсудил с Андреем Белоусовым актуальные вопросы взаимодействия в военной сфере.

«Мы согласовали дальнейшие шаги по поддержанию и укреплению оборонного потенциала, необходимого для предотвращения угроз военной безопасности и отражения агрессии в случае ее развязывания», — пояснил Хренин.

Предметная совместная работа в данном направлении будет продолжена, а все достигнутые договоренности, в том числе по реализации Договора о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, — выполнены в полном объеме, констатировал министр.