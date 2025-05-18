ЦАХАЛ заявил о начале крупной операции в секторе Газа

Сухопутные войска начала широкомасштабную операцию «Колесница Гидеона» в секторе Газа, пишет пресс-служба ЦАХАЛ в Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что израильские военные нанесли удары как в южной части анклава, так и в северной.

«За прошедшую неделю израильские ВВС провели предварительную волну ударов, поразив более 670 террористических объектов ХАМАС по всему сектору Газа, чтобы сорвать подготовку противника и поддержать наземные операции», — уточнили в пресс-службе.

В перечне пораженных целей — склады оружия, подземные объекты инфраструктуры, пусковые установки противотанковых ракет.

В ЦАХАЛ заметили, что в настоящее время военные занимают ключевые позиции в секторе Газа.

Ранее в пресс-службе сообщили, что в результате удара по больнице «Насер» в Хан-Юнисе был уничтожен боевик Хасан Абдель Фатах Мохаммед Аслих, участник нападения на израильские населенные пункты в октябре 2023 года.