Украина получит от Бельгии системы ПВО Cerber и танк Leopard

Бельгия в рамках пакета помощи передаст украинской стороне 20 систем ПВО Cerber и танк Leopard.

Об этом заявил глава Минобороны Бельгии Тео Франкен, пишет Tijd.

Также ВСУ предоставят более 16 тыс. единиц оружия, около сотни бронированных машин скорой помощи и транспортных средств Unimog, пять беспилотных морских судов, БПЛА.

Ранее премьер-министр Бельгии Барт де Вевер объявил о запуске нового двустороннего пакета помощи для Украины, в рамках которого Брюссель ежегодно будет выделять €1 млрд Киеву.