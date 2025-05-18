Стало известно о новой попытке ВСУ атаковать Крым
Над Крымом сбили украинский беспилотник. О новой попытке Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать полуостров стало известно из сообщения Минобороны России.
Атака была совершена около полудня по московскому времени в воскресенье, 18 мая, с помощью беспилотного летательного аппарата самолетного типа.
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Дрон в небе над полуостровом уничтожили российские средства противовоздушной обороны (ПВО). О пострадавших и разрушениях на земле неизвестно.
Ранее сообщалось, что в первой половине дня, 18 мая, российские расчеты средств ПВО сбили три дрона ВСУ над Крымом. Атака также была совершена с помощью беспилотников самолетного типа.