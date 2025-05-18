Легендарный снайпер ВС РФ с позывным Дед погиб в зоне спецоперации

В зоне проведения спецоперации 11 мая погиб гвардии старший прапорщик Виталий Шаповалов с позывным Дед, пишут «Аргументы и факты» со ссылкой на источник.

По данным газеты, разведчику-снайперу подразделения армейского спецназа ВС РФ был 51 год, он посвятил службе в Вооруженных силах более 20 лет.

В его послужном списке война в Чечне, в Сирии. В спецоперации на Украине Дед участвовал с первых дней.

«Легенда снайпинга в армейских кругах, который воспитал не одно поколение снайперов, некоторые из которых стали Героями России. Честный, справедливый и открытый человек. Разведчик с колоссальным боевым опытом», — отметили его боевые товарищи.

Шаповалов является кавалером трех орденов Мужества, награжден медалями за «За отвагу», «За храбрость» I степени, «За храбрость» II степени, «За воинскую доблесть» I и II степеней, «За боевые отличия», Суворова. Его посмертно представят к званию Героя России.

16 мая гвардии старший прапорщик Виталий Шаповалов был похоронен с воинскими почестями .