Военный эксперт оценил возможность продвижения ВС РФ после взятия Богатыря

Взятие под контроль населенного пункта Богатырь в Донецкой народной республике (ДНР) открывает для российской армии выход к Днепропетровской и Запорожской областям. Об этом в интервью ТАСС заявил военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, помимо выходов к областям, у РФ появится широкий простор для оперативных маневров. Марочко добавил, что в последнее время на данном направлении у российских бойцов «довольно серьезные продвижения».

«По карте видно, что наши войска выполняют задачу по выходу на административную границу Российской Федерации. Вот как раз с освобождением Богатыря наши военнослужащие, скорее всего, будут продвигаться западнее от данного населенного пункта и как раз выйдут на административную границу», — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что солдаты ВС РФ в районе Гуляйполя Запорожской области начинают продвижение на север, что подразумевает план по выходу на административную границу.

Группировка войск «Восток» взяла под контроль Богатырь в ДНР 18 мая. По данным ведомства, бойцы РФ нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Темировка Запорожской области, Отрадное в ДНР и Березовое Днепропетровской области.