Google Maps выдал секретные координаты украинских самолетов

Украинские ресурсы пожаловались на то, что сервис Google Карты вновь выдал координаты стоянок украинских самолетов в аэропорту Василькова, несмотря на попытки скрыть эти объекты. Об этом сообщили несколько украинских telegram-каналов. Внимание на это обратили военкоры «Русской весны».

«Украинские ресурсы жалуются, что места стоянок самолетов в аэропорту в Василькове были „замазаны“ на карте от Google», — передают военкоры.

По их данным, именно эти точки стали целями для ударов российских беспилотников «Герань» по военному аэродрому в Киевской области.

Военный назвал приоритетную цель для армии России при освобождении Курской области

Несколько часов назад сообщалось о рекордной атаке российских беспилотников на столицу Украины и Киевскую область. Российские военкоры отмечали, что было выпущено не менее 273 дронов «Герань». Основной целью для атаки стал военный аэродром Василькове, где, предварительно размещаются американские истребители F-16. При этом Минобороны РФ пока не подтверждали информацию о беспилотниках.