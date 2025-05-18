В ДНР освобожден населенный пункт Богатырь

Российская армия освободила населенный пункт Богатырь в ДНР. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ о ходе проведения специальной военной операции.

Новая сводка боевых действий в зоне СВО опубликована в воскресенье, 18 мая.

«В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск «Восток» освобожден населенный пункт Богатырь Донецкой Народной Республики», — сказано в сообщении.

Накануне телеграм-каналы опубликовали видео с бойцами, держащими российские флагами в населенном пункте Богатырь. Однако официальных заявлений от Минобороны тогда не было.

Также в субботу стало известно об освобождении Александрополя, что в 13 км от Торецка.