Вспомогательный флот для подлодок, несущих ядерное оружие, обновят в Британии

Британские власти планируют потратить 850 млн фунтов ($1,1 млрд) на обновление вспомогательного флота, используемого для буксировки атомных подводных лодок, включая несущие ядерное оружие субмарины типа Vanguard. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph.

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Программа модернизации вспомогательного флота предполагает поставку 24 новых судов в течение следующего десятилетия. На вооружение ВМС Британии, в частности, поступят шесть новых буксиров для атомных подлодок типа Vanguard и Astute.

Планируется также замена судов, перевозящих личный состав с одного военного корабля на другой, барж с боеприпасами, лоцманских судов и нефтеналивной баржи. Контракт на строительство судов планируют заключить с нидерландской компанией Damen.

На вооружении британского флота имеются четыре атомные субмарины HMS Vanguard, HMS Vengeance, HMS Victorious и HMS Vigilant, которые несут баллистические ракеты Trident II. К началу 2030 годов их планируют начать заменять подлодками типа Dreadnought.

В апреле сообщалось, что власти Британии собираются привлечь ВМС к доставке угля.