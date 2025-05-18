Иностранные наемники были приоритетной целью для Вооруженных сил (ВС) России при освобождении Курской области. Об этом РИА Новости заявил военный с позывным Каспер 177-го полка морской пехоты, действующего в составе группировки войск «Север».

По его словам, наемников было очень много, они отличались своей жестокостью и отсутствием жалости. Поэтому, когда российские военные слышали иностранную речь, они долго не думали, а пускали в их сторону «все, что можно».

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Ранее командир батальона 352-го мотострелкового полка с позывным Странник рассказал о ликвидации наемника ВСУ арабского происхождения.