Военный назвал приоритетную цель для армии России при освобождении Курской области
Иностранные наемники были приоритетной целью для Вооруженных сил (ВС) России при освобождении Курской области. Об этом РИА Новости заявил военный с позывным Каспер 177-го полка морской пехоты, действующего в составе группировки войск «Север».
По его словам, наемников было очень много, они отличались своей жестокостью и отсутствием жалости. Поэтому, когда российские военные слышали иностранную речь, они долго не думали, а пускали в их сторону «все, что можно».
AP: РФ находится на решающем этапе конфликта между перемирием и летней кампанией
Ранее командир батальона 352-го мотострелкового полка с позывным Странник рассказал о ликвидации наемника ВСУ арабского происхождения.