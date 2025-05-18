Хуситы заявили о новых успешных ударах по аэропорту в Тель-Авиве

Йеменское движение «Ансар Алла» (хуситы) заявило, что дважды атаковало израильский аэропорт Бен-Гурион. Использовались гиперзвуковая ракета «Палестина-2», баллистическая ракета «Зульфикар» и беспилотник «Яффо». Об этом сообщает РИА Новости.

По словам военного представителя хуситов, атака баллистическими ракетами была успешной. Авиасообщение в аэропорту приостановилось примерно на час.

«Ракетные силы вооруженных сил Йемена осуществили военную операцию и нанесли удары по аэропорту Лода, называемому по-израильски аэропортом Бен-Гурион и расположенному в районе оккупированного Яффо», — сказано в сообщении.

Хуситы с конца 2023 года атаковали Израиль сотнями ракет и БПЛА из солидарности с палестинским народом в Газе, где продолжается военная операция Тель-Авива. В начале мая израильская ПВО пропустила ракетный удар по аэропорту Бен-Гурион, авиакомпании массово отменили рейсы.

Израиль в ответ провел несколько воздушных операций против йеменских объектов.