Россия атаковала Киевскую область рекордным числом дронов

Российские военкоры и украинские СМИ сообщают о рекордной атаке российских беспилотников на Киев и Киевскую область. Сообщается об отправке не менее 273 дронов «Герань». Основной целью поражения были военные аэродромы. На одном из них, предположительно, базировался американский истребитель F-16.

«ВС РФ атаковали Украину рекордным количеством дронов. Как пишут официальные украинские каналы, было запущено до 273 „гераней“, среди который дроны-обманки. Атаке подверглись Киев и Киевская область», — передает канал WarGonzo.

В трех регионах Украины отменили воздушную тревогу

В свою очередь, военкор ВГТРК Евгений Поддубный отмечает, что основной удар дронов РФ пришелся на аэродром в Василькове Киевской области. Именно там, предположительно, размещены американские истребители F-16, которые были переданы Украине.

Об атаке пишет и военкор Юрий Подоляка. Причем он обращает внимание, что российские беспилотники с каждым днем становятся все более эффективными.

Украина также использует дроны для атаки по территории России. Только за сутки 21 дронов были сбиты над Белгородской, Брянской областями. Белгородский губернатор Вячеслав Гладков накануне сообщил о гибели мирного при атаке украинских БПЛА.