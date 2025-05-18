Патрушев рассказал о новой задаче Балтийского флота

Балтийский флот пресекает провокации, которые совершают военно-морские силы недружественных стран. О новой задаче рассказал помощник президента, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев, передает РИА Новости.

«В сложной военно-политической обстановке флот продолжает укреплять свои позиции, надежно обеспечивает безопасность судоходства, пресекает провокации военно-морских сил недружественных государств», — подчеркнул он в поздравлении ко Дню Балтийского флота, который отмечается 18 мая.

Кроме того, Николай Патрушев сослался на историю флота, героизм и мужество его моряков на протяжении длительной истории, которая берет свое начало со времен императора Петра I. Наконец, выполнение текущих задач, по словам помощника президента, оттачивается во время различных учений, которые проходят как на Балтийском море, так и в других регионах.

Ранее военно-морские силы Эстонии при поддержке польской авиации Польши попытались задержать в международных водах на Балтике танкер JAGUAR. Он шел в российский порт под флагом Габона.