Увольнение майора Александра Ширшина из ВСУ вызвало волну негодования у жителей Украины на фоне отсутствия такой возможности у мобилизованных. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

Ранее командир батальона 47-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины Ширшин подал в отставку, раскритиковав решения вышестоящего командования за "дебильные задачи" во время вторжения в Курскую область.

"В сложившейся ситуации не только нас, но и украинскую аудиторию удивляют не только деморализованные украинские офицеры, но и возможность увольнения из ВСУ для ограниченного круга лиц. В комментариях к публикации данной новости (о рапорте Ширшина - прим. ТАСС) на вражеских ресурсах больше всего украинцев волнует, почему майор ВСУ может во время военного положения уволиться из армии, а насильно мобилизованный "таксист" с множеством хронических заболеваний - нет", - отметил собеседник агентства.

Он напомнил, что это далеко не первый такой случай в "распиаренной" 47-й отдельной механизированной бригаде, созданной якобы по стандартам НАТО. Еще летом 2023 года главный сержант 47-й бригады ВСУ Валерий Маркус заявил об уходе на более низкую должность из-за несогласия с решениями командного состава.

Как уточняет издание "Украинская правда", Ширшин занял должность комбата 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ в июле 2024 года. Осенью того же года бригада начала участвовать во вторжении в Курскую область.

26 апреля начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ, которые вторглись в регион в августе прошлого года.