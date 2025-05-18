МЧС России: в Крыму объявлена опасность атаки беспилотников

В Крыму объявлена опасность атаки беспилотников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию в приложении МЧС России.

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"Экстренная информация РСЧС (Республика Крым): Беспилотная опасность в Республике Крыму", - сказано в сообщении.

Незадолго до этого стало известно, что в Курской области семь раз за сутки включали оповещающую о ракетной опасности. По информации регионального оперштаба, самый продолжительный период ракетной опасности длился 2,5 часа.

Он начался в 17:01 17 мая. В остальных случаях оповещение продолжалось несколько минут. Ранним утром 16 мая жители южного побережья Крыма услышали серию громких взрывов. Как сообщили очевидцы, около пяти часов утра в районе Ялты в небе прозвучало не менее пяти хлопков. По словам местных жителей, были видны яркие вспышки, а звуковая волна оказалась настолько сильной, что сработали сигнализации автомобилей. Подобные звуки также были слышны в Алупке, Алуште и Гурзуфе.