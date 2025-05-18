Стала известна цель нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года

Радикальное палестинское движение ХАМАС напало на Израиль 7 октября 2023 года, чтобы сорвать мирные переговоры между еврейским государством и Саудовской Аравией. Об этом стало известно из документа, найденного израильскими военными в туннеле в секторе Газа, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

© Majdi Fathi/Global Look Press

Отмечается, что военнослужащие обнаружили протокол встречи руководства палестинской группировки от 2 октября 2023 года, в ходе которой бывший глава политбюро движения Яхья Синвар заявил о необходимости «чрезвычайных мер» для противодействия нормализации отношений между Тель-Авивом и Эр-Риядом.

Израиль сообщил о перехвате запущенной из Йемена ракеты

Он отметил, что соглашение между сторонами «откроет дверь для большинства арабских и исламских стран, чтобы они пошли по тому же пути»