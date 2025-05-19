ВС Израиля начали снос больницы в секторе Газа, заблокировав 55 человек

Израильские войска начали снос Индонезийской больницы, расположенной на севере сектора Газа, заблокировав внутри здания не менее 55 человек. Об этом сообщает катарский телеканал Al Jazeera.

По его данным, тяжелая военная техника и бульдозеры Армии обороны Израиля снесли ворота больницы и полностью разрушили северную стену здания, внутри которого остались заблокированы 12 медиков и 43 пациента. Также телеканал сообщает, что в районе больницы слышны выстрелы и работает артиллерия. Израильские военные ведут прицельный огонь по отделению интенсивной терапии.

По данным Минздрава палестинского анклава Индонезийская больница оставалась последним действующим медицинским учреждением на севере сектора Газа и обслуживала порядка 400 тыс. человек, живущих в Джабалии, Бейт-Лахии и Бейт-Хануне.

18 марта израильская армия возобновила боевые действия в секторе Газа, нанеся по анклаву массированные удары и прервав тем самым установленный в январе этого года режим прекращения огня. Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху объяснила это отказом радикального палестинского движения ХАМАС от предложений, выдвинутых на переговорах посредниками и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, заявив, что цель операции в секторе - освобождение всех заложников. Радикалы возложили ответственность за возобновление боевых действий на Израиль и США.