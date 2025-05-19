Al Jazeera: ВС Израиля начали снос больницы в секторе Газа, заблокировав 55 человек

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Израильские войска начали снос Индонезийской больницы, расположенной на севере сектора Газа, заблокировав внутри здания не менее 55 человек. Об этом сообщает катарский телеканал Al Jazeera.

ВС Израиля начали снос больницы в секторе Газа, заблокировав 55 человек
© ТАСС

По его данным, тяжелая военная техника и бульдозеры Армии обороны Израиля снесли ворота больницы и полностью разрушили северную стену здания, внутри которого остались заблокированы 12 медиков и 43 пациента. Также телеканал сообщает, что в районе больницы слышны выстрелы и работает артиллерия. Израильские военные ведут прицельный огонь по отделению интенсивной терапии.

По данным Минздрава палестинского анклава Индонезийская больница оставалась последним действующим медицинским учреждением на севере сектора Газа и обслуживала порядка 400 тыс. человек, живущих в Джабалии, Бейт-Лахии и Бейт-Хануне.

18 марта израильская армия возобновила боевые действия в секторе Газа, нанеся по анклаву массированные удары и прервав тем самым установленный в январе этого года режим прекращения огня. Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху объяснила это отказом радикального палестинского движения ХАМАС от предложений, выдвинутых на переговорах посредниками и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, заявив, что цель операции в секторе - освобождение всех заложников. Радикалы возложили ответственность за возобновление боевых действий на Израиль и США.

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