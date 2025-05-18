Marianne: НАТО превратилось в механизм американского давления

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Влияние США на НАТО усиливалось с момента начала вооружённого конфликта на Украине, альянс стал механизмом американского давления.

СМИ: НАТО превратилось в механизм американского давления
© РИА Новости

Такое мнение высказал колумнист французского журнала Marianne Джек Дион. Он отметил, что после начала конфликта на Украине НАТО «переживает второе рождение».

«...Но не как оборонительный союз, а как инструмент американского влияния...» — говорится в публикации.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выступил с призывом сделать альянс «более смертоносным».

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