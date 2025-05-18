Влияние США на НАТО усиливалось с момента начала вооружённого конфликта на Украине, альянс стал механизмом американского давления.

Такое мнение высказал колумнист французского журнала Marianne Джек Дион. Он отметил, что после начала конфликта на Украине НАТО «переживает второе рождение».

«...Но не как оборонительный союз, а как инструмент американского влияния...» — говорится в публикации.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выступил с призывом сделать альянс «более смертоносным».