Армия России в ходе боевых действий планомерно уничтожает укрепрайоны Вооруженных сил Украины (ВСУ) у населенного пункта Редкодуб в Донецкой народной республики (ДНР). Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

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"Сильно не лезут, как говорится, на амбразуру и обходят по флангам данный населенный пункт. Есть некоторые продвижения с севера - это населенный пункт Новомихайловка", - рассказал собеседник агентства.

Эксперт добавил, что южнее Редкодуба российские военнослужащие развивают успех в районе населенного пункта Липовое. Марочко также отметил, что ВСУ при этом считают, что "хорошо закрепились" в Редкодубе и смогут длительное время вести там оборону. Однако, указал эксперт, "они глубоко заблуждаются", поскольку через какое-то время попросту "окажутся в огневом мешке.

Собеседник агентства пояснил, что в настоящее время населенный пункт с запада припирается к водной преграде, в результате чего ВСУ могут быть серьезно изолированы от внешних сил. 14 мая Марочко сообщил, что российские военные зашли в село Редкодуб ДНР на Краснолиманском направлении. По его данным, в данный момент идет закрепление в восточной части поселка и выдавливание украинских войск. В свою очередь капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что самыми напряженными участками украинского конфликта остаются граница с Днепропетровской областью, а также российские приграничные регионы.