Оперштаб: опасность атаки БПЛА объявлена в Курской области

Опасность атаки беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) объявлена в Курской области. Об этом сообщил региональный оперштаб в Telegram-канале.

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"Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны!", - говорится в сообщении.

В оперштабе добавили, что все системы противовоздушной обороны приведены в боевую готовность для отражения возможной атаки. Незадолго до этого оперштаб сообщал, что в Курской области семь раз за сутки включали оповещающую о ракетной опасности сирену. Согласно предоставленным данным, самый продолжительный период ракетной опасности длился 2,5 часа.

По информации оперштаба, он начался в 17:01 17 мая. В остальных случаях оповещение продолжалось несколько минут. Кроме того, один раз оперштаб заявил об угрозе атаке беспилотников на область.