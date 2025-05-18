ВСУ атаковали ракетами Запорожскую область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали город Васильевка в Запорожской области с помощью ракет. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты (ОП) России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

© Lenta.ru

По его данным, в результате удара два мирных жителя получили осколочные ранения разной степени тяжести. Они были доставлены в больницу, сейчас им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

В субботу, 17 мая, ВСУ атаковали Крым беспилотниками. Над территорией полуострова сбили пять дронов.

В этот же день российским военным удалось сбить три управляемые авиационные бомбы JDAM и еще 80 украинских беспилотников в 143 районах