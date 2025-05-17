Названа опасность, подстерегающая Европу после завершения СВО

Швейцарская НПО "Глобальная инициатива по борьбе с транснациональной организованной преступностью" (GITOC) подготовила доклад, из которого следует, что после окончания украинского конфликта Евросоюз может столкнуться с притоком оружия.

"Армейские излишки" окажутся частью теневой экономики, утверждают в организации.

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Незаконный оборот оружия будет происходить как в форме "мелкомасштабного наземного рынка" для центральноевропейских и западноевропейских клиентов, так и в форме крупномасшабного рынка с использованием контейнерных перевозок в Турцию, Северную Африку, Ближний Восток и другие регионы.