Путин поручил построить два новых атомных ледокола

Президент РФ Владимир Путин поручил сформировать необходимый ледокольный флот на период до 2035 года и на перспективу до 2050 года. Об этом говорится в перечне поручений по итогам поездки главы государства в Мурманск, опубликованном на сайте Кремля.

Правительству совместно с "Росатомом" поручено определить источники финансирования и принять не позднее 2026 года решение о начале строительства седьмого и восьмого серийных универсальных атомных ледоколов проекта 22220. Софинансирование из госказны должно составить не менее половины стоимости строительства.

Срок, отведенный президентом для доклада - до 1 августа. Ледоколы, которые предстоит построить, предназначены для обслуживания Северного морского пути и экспедиций в Арктике.