Военкор Поддубный: в зоне СВО ликвидирован наёмник из Латвии

Военный корреспондент Евгений Поддубный заявил в своём Telegram-канале, что в зоне СВО был уничтожен наёмник из Латвии.

«В зоне СВО ликвидирован наёмник Никита Таренов, уроженец Латвии», — цитирует его заявление «Газета.Ru».

Он сказал, что наёмник приехал в Харьков в 2017 году и примкнул к боевикам «Азова»*, а потом перешёл в другой нацбатальон.

Уточняется, что приезжий прибалтийский боевик участвовал в боях под Авдеевкой, а также в Харьковской области.

«В целом за время СВО уничтожено уже более 250 наёмников из стран Прибалтики», — добавляется в посте.

Ранее RT сообщал, что суд ДНР заочно приговорил наёмников из Колумбии и Грузии к 14 годам колонии.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.