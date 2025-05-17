Российский флот провел учения по поиску подлодок

В манёврах были задействованы малые противолодочные корабли «Зеленодольск» и «Казанец». В Балтийском и Баренцевом морях военнослужащие выполняли задачи по противолодочному маневрированию и слежению за субмаринами.

Моряки Балтийского флота практиковались в уничтожении надводных беспилотных катеров-камикадзе, пишет РИА Новости. В Баренцевом море экипажи больших противолодочных кораблей «Североморск» и «Вице-адмирал Кулаков» взаимодействовали с атомной подводной лодкой, самолётами и вертолётами противолодочной авиации, а также выполняли задачи по отражению налёта беспилотников.