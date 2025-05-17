В зоне СВО ликвидировали латвийского наемника

Российские войска ликвидировали латвийского наемника ВСУ Никиту Таренова. Об этом сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный.

"В зоне СВО ликвидирован наемник Никита Таренов, уроженец Латвии. В 2017 году приехал в Харьков, где примкнул к боевикам "Азова" (организация признана террористической, запрещена в РФ). В 2022-м перешел в нацбат "Кракен", - написал военкор в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что военнослужащий был уничтожен на херсонском направлении. По словам Поддубного, наемник участвовал в боях под Авдеевкой, в Харьковской и Херсонской областях.