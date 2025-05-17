Появились сообщения о минах на границе Литвы и Белоруссии
Литва стала минировать территорию вблизи границы с Белоруссией. Этими действиями Вильнюс стремится «поставить жирную точку в вопросе выхода из Оттавской конвенции», пишет МК.
Очевидцы отмечают, что территории с минами огораживаются. Рядом устанавливают стенды, предупреждающие об опасности. Местным жителям рекомендовали ограничить посещение лесов.
Накануне сообщения о минировании литовцами границы появились и в белорусских СМИ.
«Они сейчас забрасывают минами свои границы. Они вышли из Оттавской конвенции, они будут минировать границу Беларуси по территорию Польши и с территории Литвы», — заявил ведущий Григорий Азаренок в эфире СТВ.
Белорусский политолог Петр Павловский считает, что власти прибалтийских республик стремятся создать образ врага, переводя внимание собственных граждан от экономических и социальных проблем. Политики не хотят нести ответственность за собственные провалы.
«Видите ли, вот такие гады образовались — варвары на востоке, и они мешают, мешают развиваться, они хотят напасть, они хотят съесть, они хотят изнасиловать…. То есть это перевод стрелок, как у нас в народе называется», — отметил политолог.
В начале мая парламент Литвы проголосовал за выход из Оттавской Конвенции.