Появились сообщения о минах на границе Литвы и Белоруссии

Литва стала минировать территорию вблизи границы с Белоруссией. Этими действиями Вильнюс стремится «поставить жирную точку в вопросе выхода из Оттавской конвенции», пишет МК.

Очевидцы отмечают, что территории с минами огораживаются. Рядом устанавливают стенды, предупреждающие об опасности. Местным жителям рекомендовали ограничить посещение лесов.

Накануне сообщения о минировании литовцами границы появились и в белорусских СМИ.

«Они сейчас забрасывают минами свои границы. Они вышли из Оттавской конвенции, они будут минировать границу Беларуси по территорию Польши и с территории Литвы», — заявил ведущий Григорий Азаренок в эфире СТВ.

Белорусский политолог Петр Павловский считает, что власти прибалтийских республик стремятся создать образ врага, переводя внимание собственных граждан от экономических и социальных проблем. Политики не хотят нести ответственность за собственные провалы.

«Видите ли, вот такие гады образовались — варвары на востоке, и они мешают, мешают развиваться, они хотят напасть, они хотят съесть, они хотят изнасиловать…. То есть это перевод стрелок, как у нас в народе называется», — отметил политолог.

В начале мая парламент Литвы проголосовал за выход из Оттавской Конвенции.