Буданов* назвал возможные сроки обмена пленными с Россией

Руководитель Главного разведывательного управления (ГРУ) министерства обороны Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов на территории РФ) допустил возможность проведения обмена пленными между Россией и Украиной по схеме «1000 на 1000» уже на следующей неделе. Об этом он заявил в интервью украинскому изданию ТСН.

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Буданов отметил, что обмен будет осуществляться по спискам, и целью является возвращение максимально возможного количества пленных с обеих сторон.

Служба безопасности Украины сообщила в своем Telegram-канале о начале подготовительных мероприятий к обмену в формате «1000 на 1000» со стороны объединенного центра по координации поиска и освобождения пленных при СБУ.

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Сегодня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал обмен пленными с Киевом первоочередной задачей после переговоров РФ и Украины в Турции.

В Стамбуле 16 мая прошли первые за последние три года очные переговоры между делегациями Российской Федерации и Украины. Ключевым результатом встречи стала договоренность об обмене пакетами конкретных предложений, направленных на достижение режима прекращения огня.