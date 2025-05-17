Ввод в эксплуатацию нового подводного крейсера «Князь Пожарский», вооруженного ракетами «Булава», вызвал ряд панических публикаций в СМИ Польши. Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заметил, что полякам нечего опасаться — судно не может входить в Балтику, пишут «Аргументы и факты».

Накануне польское издание Dziennik рассказало о том, что в ближайшее время в состав ВМФ РФ должен войти новый подводный крейсер проекта «Борей-А». Особенное внимание журналисты обратили на то, что подлодка вооружена 16 ракетами «Судного дня» («Булава»).

«Какое отношение поляки имеют к атомному подводному крейсеру «Князь Пожарский»? Он будет находиться, скорее всего, на Севере. Они [жители Польши] находятся в Балтийском море», — заметил Дандыкин.

Аналитик уточнил, что атомоход, согласно соответствующим договоренностям между странами, не может заходить в Балтийское море. Он добавил, что только в порядке исключения на парад в Кронштадт приходили атомные подводные крейсеры.

«Князь Пожарский» является одним из самых мощных компонентов стратегических ядерных сил России. На атомоходе установлен ядерный реактор ОК-650. Его экипаж составляет порядка 100 человек.

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Эксперты заметили, что атомоход станет второй субмариной проекта «Борей-А» в составе Северного флота, что свидетельствует о последовательной реализации программы модернизации ВМФ России.