Кадыров сообщил об отправке очередной группы добровольцев в зону СВО

Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил в своём Telegram-канале об отправке очередной группы добровольцев в зону СВО.

По его словам, они вылетели в зону спецоперации из международного аэропорта Грозный.

«Очередная группа добровольцев отправилась из международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова в зону проведения СВО», — написал он.

Как подчеркнул Кадыров, среди добровольцев жители не только республики, но и других российских регионов.

Глава Чечни отметил, что отправляющиеся на СВО прошли обучение под руководством опытных инструкторов. Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова обеспечил бойцов всем необходимым снаряжением.

Ранее доброволец 99-го отдельного ремонтного батальона 51-й гвардейской армии Ирина Кирилюк рассказала, что приехала в зону СВО вслед за мужем и сыном.

13 мая президент России Владимир Путин рассказал, что около 50—60 тыс. россиян ежемесячно добровольно приходят на службу в зоне спецоперации.