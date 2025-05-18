Минобороны России показало кадры освобождения Богатыря в ДНР

Министерство обороны России показало кадры освобождения населённого пункта Богатырь в Донецкой Народной Республике.

18 мая российские военные освободили Богатырь в ДНР.

В Минобороны России отметили, что освобождение Богатыря серьёзно ударило по обороне ВСУ на Южно-Донецком направлении.

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий также назвал главной задачей российских бойцов на Красноармейском направлении в настоящий момент взятие в кольцо Красноармейска.