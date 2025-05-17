На Украине рассказали, когда состоится обмен пленными «1000 на 1000»

Обмен пленными между Россией и Украиной «1000 на 1000» состоится на следующей неделе в 20-х числах мая. Об этом украинскому телеканалу ТСН заявил начальник главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов).

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«Масштабный обмен пленными «1000 на 1000» состоится на следующей неделе», — говорится в сообщении телеканала.

Отмечается, что ведомство уже прорабатывает списки пленных для обмена.

16 мая в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры делегаций России и Украины. Российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский. Он рассказал, что Москва «в целом удовлетворена результатами» переговоров. Стороны договорились обменяться планами по прекращению огня, осуществить обмен пленными военнослужащими в формате «1000 на 1000» и обсудили возможную встречу глав двух государств.