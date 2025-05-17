Более 20 тысяч украинских военных прошли подготовку в Германии в рамках миссии EUMAM Ukraine. Об этом сообщил украинский аналитический портал Deep State в Telegram.

Уточняется, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) улучшили навыки в военном деле, в ведении боевых действий и техническом обслуживании.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский признал, что в процессе боев за Покровск (украинское название Красноармейска) в ДНР Вооруженные силы Украины потеряли несколько тысяч солдат.