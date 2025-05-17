В НАТО предъявили требование к немецкой армии

НАТО требует от Германии значительно увеличить численность военнослужащих до 240-260 тысяч к 2030 году, что значительно превышает текущий показатель в 180 тысяч. Об этом сообщила газета Welt, ссылаясь на анонимные источники в НАТО и бундесвере.

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Однако кадровые службы немецкой армии считают эти цели недостижимыми. Несмотря на целевой показатель в 203 тысячи военнослужащих, численность бундесвера продолжает сокращаться, и призывы к возвращению обязательной военной службы пока не нашли поддержки у канцлера.

Издание отмечает, что НАТО оказывает серьёзное давление на министерство обороны Германии.

Основной причиной, по которой достижение этих целей кажется невозможным, является низкая привлекательность военной службы для немцев. Высокий процент контрактников увольняется в первые месяцы службы из-за суровых условий обучения, удалённости от дома и отсутствия перспектив карьерного роста, что приводит к значительным потерям личного состава каждый год.

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При этом ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц пригрозил сделать немецкую армию сильнейшей в Европе.