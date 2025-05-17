Армия Израиля ликвидировала полевого командира "Хезболлах"

Израильские военные нанесли новый удар по Южному Ливану, сообщила армейская пресс-служба.

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Согласно ее заявлению, целью удара была ликвидация полевого командира вооруженного крыла шиитской организации "Хезболлах" по району Шакиф на юге Ливана. По данным военных, уничтоженный радикал "участвовал в восстановлении террористической инфраструктуры "Хезболлах" в этом районе".

В израильской армии отметили, что "восстановление террористической инфраструктуры и связанная с этим деятельность" являются "грубыми нарушениями договоренностей между Израилем и Ливаном" о прекращении огня.