Италия отправила Украине оружия на €3 млрд с 2022 года

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Италия поставила Украине оружия и боеприпасов на сумму около €3 млрд. Такие данные привел министр обороны Италии Гуидо Крозетто на закрытом заседании парламентского комитета по безопасности, сообщает газета Il Fatto quotidiano.

Италия отправила Украине оружия на €3 млрд с 2022 года
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Как уточняет издание, речь идет не о специально закупленном для нужд Украины вооружении, а о тех запасах, которые уже находились на складах вооруженных сил республики в избытке в течение многих лет. При этом 11 мая МИД Италии сообщил, что Рим передал Киеву на военные и гуманитарные нужды напрямую и через общие фонды Евросоюза €2,5 млрд.

Несмотря на то что Украине направлялось в основном устаревшее оружие, перед Италией остро стоит задача пополнения национальных арсеналов, отметил Крозетто на заседании комитета. В связи с этим он поручил начальнику Генштаба провести инвентаризацию всего оружия, имеющегося в распоряжении Италии, отмечает издание.

С 2022 года Рим сформировал десять пакетов военной помощи для Украины. Согласно информации Il Fatto quotidiano, в 11-м пакете к отправке готовятся запрошенные Киевом 400 бронетранспортеров M113. Их "утилизация обошлась бы Италии дороже, чем отправка", пишет газета.

Перечень направляемого в пакетах военной помощи засекречен, но о некоторых наименованиях часто сообщают местные СМИ. В частности, ранее уже сообщалось о передаче Киеву БТР M113, а также о поставке двух зенитно-ракетных комплексов SAMP/T.

Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что поставки Киеву вооружений не изменят ситуацию на фронте, а лишь ведут к затягиванию конфликта. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.

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