Дания направит Киеву $630 млн на артиллерийские установки и боеприпасы

Дания предоставит Украине 26-й по счету пакет помощи, в который войдут артиллерийские установки, боеприпасы, материальная часть для истребителей, а также расширенная тренировочная программа. Сумма пакета - 4,2 млрд крон ($630 млн), а сам он рассчитан на период 2025 - 2028 годов, сообщается в пресс-релизе Минобороны королевства.

"К сожалению, потребность Украины в помощи и поддержке не сократилась, - приводятся в пресс-релизе слова министра обороны Троэльса Лунда Поульсена. - Дания была ярым сторонником Украины с самого начала войны. То же самое будет и в ближайшие годы".

Боеприпасы будут поставлены в рамках совместной инициативы Чехии, Дании и Нидерландов, созданной весной 2024 года, чтобы "объединить усилия для финансирования закупки артиллерийских снарядов для Украины".

"Со своей стороны, мы делаем все возможное, чтобы обеспечить Украине наилучшие козыри в руки как на поле боя, так и в переговорной комнате. Лучшее, что мы можем сделать здесь и сейчас, - это увеличить военную поддержку Украины и укрепить украинский оборонный потенциал", - прокомментировал министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен.

С февраля 2022 года помощь Дании Украине составила около €8,5 млрд на военную поддержку и около €854 млн - на гражданскую.