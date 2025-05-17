Более 100 украинских беспилотников атаковали Белгородскую область за сутки

За минувшие сутки более 100 беспилотников ВСУ атаковали Белгородскую область. Об этом сообщил губернатора Вячеслав Гладков.

Больше всего налетов зафиксировано в Валуйском и Шебекинском муниципальных округах. Так, Валуйский округ атаковали 42 дрона, 11 из них были подавлены и сбиты. В результате повреждены несколько машин, гараж, частный дом и здание одного из промышленных предприятия. Еще на двух предприятиях пострадало оборудование. Кроме того, были атакованы линия электропередачи, газовая труба и вышка связи.

Шебекинский округ атаковали 45 беспилотников, 34 из которых силам ПВО удалось сбить и подавить. Один из дронов атаковал велосипедиста, он умер на месте. Также получили повреждения частные дома, склад, несколько машин и линия электропередач.

В Краснояружском районе зафиксировано 12 беспилотников, один из которых удалось сбить. Также ВСУ выпустили около 20 снарядов во время семи обстрелов.

От одного до трех БПЛА атаковали Борисовский, Волоконовский, Красногвардейский, Белгородский районы. В поселке Борисовка дрон атаковал автомобильную стоянку, в результате пострадал один мужчина. Врачи диагностировали у него баротравму.