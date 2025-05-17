Новый атомный подводный крейсер «Князь Пожарский» проекта «Борей-А» готовится к испытаниям баллистических ракет «Булава», что, по оценкам западных экспертов, значительно усилит потенциал ядерного вооружения России и ее позиции в Арктическом регионе.

«У него 16 ракет Судного дня», – цитирует «АБН24» польского журналиста, с тревогой высказавшегося о российском лидере Владимире Путине.

Согласно данным издания Dziennik, подводная лодка недавно покинула Северодвинск, главную базу Северного флота. Аналитики предполагают, что корабль направляется на испытательный полигон для первого пуска межконтинентальных баллистических ракет. Как отмечают зарубежные экперты, подобные испытания являются обязательным этапом перед вводом субмарины в состав флота.

«Князь Пожарский» включает в себя экипаж из 100 человек, ядерный реактор ОК-650 в качестве силовой установки, 16 ракет «Булава» с дальностью до 10 000 км, где каждая ракета способна нести до шести термоядерных боеголовок.

Эти параметры делают подлодку одним из самых мощных компонентов стратегических ядерных сил России. Появление нового ракетоносца, как полагают западные журналисты, преследует две ключевые цели: укрепление потенциала ядерного сдерживания и усиление российского военного присутствия в Арктике.

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«Князь Пожарский» станет второй субмариной проекта «Борей-А» в составе Северного флота, что свидетельствует о последовательной реализации программы модернизации ВМФ России.